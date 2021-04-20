رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار تزور القاهرة في أول زيارة للمنطقة منذ توليها المنصب

تزور أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، القاهرة، يومي 21 و22 أبريل الجاري، في أول زيارة للمنطقة، منذ توليها منصبها في أكتوبر الماضي؛ ويأتي اختيار القاهرة للزيارة الأولى للمنطقة، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والبنك، حيث تُعد مصر أكبر دولة عمليات للبنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط خلال 2020، وأكبر دولة عمليات على مستوى كافة المناطق خلال عامي 2018 و2019.

وتأتي الزيارة تزامنًا مع احتفال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بالذكرى الثلاثين لتأسيسه خلال أبريل الجاري، وعلى مدار ثلاثين عامًا استثمر البنك الأوروبي في أكثر من 6000 مشروعًا بقيمة 150 مليار دولار، في مختلف دول العمليات للبنك.

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وخلال الزيارة تعقد رئيسة البنك، لقاءات رفيعة المستوى مع المسئولين في الدولة، كما تعقد جلسة مباحثات ثنائية مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتلتقي أيضًا وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والتنمية المحلية، وعدد من المسئولين، ومؤسسات القطاع الخاص، كما سيتم خلال الزيارة توقيع اتفاقيات تعاون مشترك في إطار العلاقات التنموية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وعلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قائلة “نُرحب برئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أوديل رينو باسو، في أول زيارة لها للمنطقة منذ توليها منصبها أكتوبر الماضي، حيث تعكس الزيارة المرتقبة العلاقات الوثيقة بين مصر والبنك، أحد أبرز شركاء التنمية لمصر، والتي تُسهم في دفع الجهود التنموية ودعم استراتيجية مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونتوقع أن تفتح الزيارة آفاقًا جديدة للشراكة مع البنك، وبهذه المناسبة أود تهنأتها باعتبارها أول امرأة تتولى هذا المنصب”.

وتعد أوديل رينو باسو، هي أول امرأة تتولى منصب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، حيث تم اختيارها في الانتخابات التي أجريت أكتوبر الماضي، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك، وشاركت فيها وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، بصفتها محافظ مصر لدى البنك.

منذ بدء عملياته في مصر خلال 2012 استثمر البنك الأوروبي، نحو 7.2 مليار يورو في 127 مشروعًا في مصر للقطاعين الحكومي والخاص، تشمل مجالات استثمار البنك القطاع المالي، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل قطاع الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي والنقل.

وجاءت مصر على رأس قائمة البنك كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 202، حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، بنسبة 47% من إجمالي استثمارات البنك في المنطقة، بينما جاء كأكبر دولة عمليات عامين متتاليين 2018 و 2019.

وتتولى وزارة التعاون الدولي، إدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفقًا للقرار الجمهورية رقم 303 لعام 2004، الذي نص على أن تتولى الوزارة تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، والمنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.

وتتولى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مهام محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.