بل كاش التابعة لبلتون القابضة تقدم منتج جديد لتمويل الرسوم الدراسية

وقعت شركة “بل كاش” ذراع التمويل الاستهلاكي لشركة بلتون ومدارس الألسن الدولية البريطانية والأمريكية اتفاق شراكة لتوفير حلول تمويلية متعددة للرسوم الدراسية لأولياء الأمور.

ووفق بيان بل كاش، فإن هذا المنتج يوفر لأولياء الأمور خيار تمويل المصروفات الدراسية لأبنائهم، سواء جزء من المصروفات أو المصروفات بالكامل على أقساط شهرية متساوية تتراوح من 6 إلى 12 شهر بأقل أوراق مطلوبة وموافقة فورية.

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وتابع البيان أن المنتج الثاني يوفر لأولياء الأمور خيار تمويل المصروفات الدراسية لأبنائهم لمرحلة تعليمية بالكامل سواء الإعدادية أو الثانوية على سبيل المثال والتسديد على آجال ممتدة يمكن أن تصل إلى 60 شهر.

وقال مؤمن سالم الرئيس التنفيذي لشركة “بيل كاش” للتمويل الاستهلاكي، إن الاتفاق يؤكد على التزام وتركيز الشركة على دخول سوق تمويل التعليم وعلى أن تصبح من الشركات الرئيسية به.

وأضاف أن هذا الاتفاق هو ثاني اتفاق رسمي مع مدرسة لتوفير حلول تمويلية من خلال ذراع التمويل الاستهلاكي لشركتنا “بيل كاش”.

ومن جانبه قال كريم روجرز، المدير التنفيذي لمدرسة الألسن، إن تلك الشراكة تمنح أولياء أمور الطلاب بمدارس الألسن خيارات إضافية لتسديد الرسوم الدراسية.

وأضاف أن ذلك يتفق مع استراتيجية مدارس الألسن لتخفيف أعباء الرسوم الدراسية على أولياء الأمور؛ عبر التشارك مع بلتون للتمويل الاستهلاكي.