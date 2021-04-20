إعمار للترفيه تدخل سوق السينمات في السعودية باستثمارات تصل مليار ريال

سي ان بي سي – دخلت شركة إعمار للترفيه التابعة لشركة إعمار العقارية المدرجة في سوق دبي المالي، شراكة مع شركة ” Gosi Investment Ventures” لتوسيع سلسلة “Reel Cinemas” في المملكة العربية السعودية.

وتعتبر تلك الشراكة أول دخول للشركة الإماراتية إلى سوق الترفيه بالتجزئة السعودي منذ أن رفعت المملكة الحظر على دور السينما في عام 2018.

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وأوضحت الشركتان بحسب ” CNBC عربية”، أن الخطة ستخلق بلا شك فرص عمل من خلال الاستثمار الذي تبلغ قيمته مليار ريال سعودي.