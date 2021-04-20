مصر توقع اتفاقيات لتعزيز الاقتصاد الأخضر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار خلال يومين

فهد حسين – أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، اليوم الثلاثاء، أن أوديل رينو باسو رئيسة البنك مصر ستبدأ غدا الأربعاء زيارة إلى مصر ستستمر حتى يوم الخميس، والتي تعد أول زيارة لها إلى القاهرة منذ انتخابها لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع السلطات ومجتمع الأعمال.

وقالت “رينو باسو”: “كانت مصر واحدة من الدول القليلة التي لم تغرق في الركود العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، ومع ذلك، تضررت بشدة”.

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وأكدت “رينو باسو”، التزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بدعم مصر في هذه الأوقات الصعبة للمساعدة في التغلب على النكسات الاقتصادية ومواصلة تنفيذ الإصلاحات من أجل تحقيق انتعاش سليم ومستدام وشامل.

وكشف البنك في بيانه، أن “رينو باسو” ستوقع اتفاقيات لتطوير البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة في البلاد، لدعم انتقال مصر إلى الاقتصاد الأخضر.

وذكر رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، أن “رينو باسو” ستلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما ستلتقي رئيسة البنك أيضا وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عاصم الجزار ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، ومحافظا القاهرة والإسكندرية، ومسؤولين من الهيئة القومية للسكك الحديدية، وممثلين عن القطاع الخاص، الشريك التجاري الرئيسي للبنك في أنشطته.

وتعد مصر عضوا مؤسسا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عمليات البنك في عام 2012، استثمر نحو 7.2 مليار يورو في 127 مشروعًا في البلاد.