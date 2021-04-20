سوق الأسهم السعودية ترتفع 0.19% بدعم 8 قطاعات تصدرها التأمين والبنوك

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فهد حسين – أغلق مؤشر “تاسي” الرئيسي لسوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع نسبته 0.19% بعد إضافة 19.13 نقطة صعد بها إلى مستوى 10116.98 نقطة بدعم من صعود 8 قطاعات تصدرها التأمين والبنوك.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة وعددها 203 أسهم نحو 9.6 تريليون ريال، بعد تداولات قيمتها 9.14 مليارات ريال وبحجم تداولات بلغ 345.98 مليون سهما.
وسجلت 8 قطاعات أداءا إيجابيا بصدارة التأمين الذي صعد 0.53% تلاه البنوك وإنتاج الأغذية بنسبة 0.49% لكلا منهما، فيما تراجعت مؤشرات 13 قطاعا بقيادة الأدوية الذي هبط 0.84% تلاه المرافق العامة متراجعا 0.78%.
وأظهر 92 سهم أداءا إيجابيا خلال الجلسة بصدارة “نادك” الذي ارتفع 10%، فيما كان “أسمنت اليمامة” على رأس الأسهم الـ95 الخاسرين بهبوطه 4.01%.
وكان سهم “أسمنت الجوف الأكثر نشاطا خلال الجلسة بسيولة بلغت 698.28 مليون ريال وحجم تداولات قدره 48.97 مليون سهما.
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