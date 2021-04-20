بالم هيلز توظف 1.3 مليار جنيه في تطوير 3 مشاريع

رنا ممدوح _ أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن صرف 1.314 مليار جنيه من متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال المنتهية في 30 ديسمبر 2018 لثلاث مشاريع.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنه تم صرف 445 مليون جنيه لتطوير مشروع بادية في غرب القاهرة على مساحة 3000 فدان.

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وأضافت بأنه تم صرف 50 مليون جنيه لتطوير مشروع تجاري / سكني في غرب القاهرة على مساحة 205 فدان.

وأشارت إلى أنه تم صرف أيضا 819 مليون جنيه لتطوير مشروع الكراون بغرب القاهرة بمساحة 190 فدان.

ولفتت بالم هيلز إلى أن القيمة المتبقية من متحصلات الاكتتاب 225 مليون جنيه.