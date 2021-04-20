دوت الخليج تحصل على ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضمن الدفعة الأولى

دوت الخليج _ في خطوة تدعم مسيرة فريق دوت الخليج.. حصلت بوابة دوت الخليج جورنال hapijournal.com على ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك ضمن أول دفعة مواقع تحصل على تراخيص مزاولة النشاط من المجلس.

قام الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتسليم شهادة ترخيص بوابة دوت الخليج جورنال إلى أحمد رضوان رئيس التحرير والرئيس التنفيذي، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمها المجلس اليوم للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها مع القانون رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذا له.

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وقال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن ترخيص الوسائل الإعلامية سواء المواقع الإلكترونية أو القنوات الفضائية أو الصحف هي عملية تنظيم قانونية، غرضها حماية جميع أطراف العملية الإعلامية، وليس التقييد، مطالبا جميع الكيانات الإعلامية بالمبادرة بتوفيق أوضاعها، قائلا: «نرحب بجميع الكيانات الإعلامية المصرية والعربية والأجنبية الراغبة في العمل بمصر ونعمل على تقديم جميع التسهيلات اللأزمة».

ويشار إلى أن المادة السادسة من القانون رقم 180 لسنة 2018 قد نصت على أنه « لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية، أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن .. ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى في حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إلغاء الترخيص، أو وقف نشاط الموقع أو حجبه، في حالة عدم الحصول على ترخيص سارٍ.. ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري».

كما نصت المادة 70 الفقرة الثانية على « تلقي الإخطارات بإنشاء الصحف المصرية، والصحف ذات الترخيص الأجنبي التي تصدر أو توزع في مصر، ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامي لوسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي المقيدة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والقنوات الفضائية غير المصرية التي يتم بثها من داخل مصر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المختلفة، على أن تلتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قبل قيد الشركات ذات رأس المال المصري أو الأجنبي المشار إليها الحصول على موافقة الجهات الأمنية والمختصة».