مال وأعمال

الأسهم الأمريكية تنخفض بداية التعاملات مع تحول التركيز إلى أرباح شركات التكنولوجيا

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

– فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية منخفضة اليوم الثلاثاء، إذ يعول المستثمرون على نتائج نتفليكس وشركات كبرى أخرى مرتبطة بالتكنولوجيا هذا الأسبوع للمحافظة على بداية إيجابية لموسم إعلانات أرباح الشركات.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 43.4 نقطة أو ما يعادل 0.13 بالمئة إلى 34034.18.

وانخفض المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 4.1 بالمئة أو ما يعادل 0.1 بالمئة إلى 4159.18 نقطة.

بينما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 20.3 نقطة أو ما يعادل 0.15 بالمئة إلى 13894.458 نقطة.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسهم الأمريكية تنخفض بداية التعاملات مع تحول التركيز إلى أرباح شركات التكنولوجيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا