الأسهم الأمريكية تنخفض بداية التعاملات مع تحول التركيز إلى أرباح شركات التكنولوجيا

– فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية منخفضة اليوم الثلاثاء، إذ يعول المستثمرون على نتائج نتفليكس وشركات كبرى أخرى مرتبطة بالتكنولوجيا هذا الأسبوع للمحافظة على بداية إيجابية لموسم إعلانات أرباح الشركات. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 43.4 نقطة أو ما يعادل 0.13 بالمئة إلى 34034.18. Your browser does not support the video tag. وانخفض المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 4.1 بالمئة أو ما يعادل 0.1 بالمئة إلى 4159.18 نقطة. بينما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 20.3 نقطة أو ما يعادل 0.15 بالمئة إلى 13894.458 نقطة.

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