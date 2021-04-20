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السيسي ينعي الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي

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دوت الخليج – بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برقية تعزية في وفاة الرئيس التشادي إدريس ديبي.

وجاء نص الرسالة كالتالي: “بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري، أتقدم بخالص التعازي إلى الشعب التشادي الشقيق ولجميع الأشقاء الأفارقة في وفاة الرئيس إدريس ديبي، الزعيم الوطني والحكيم الذي قدم الكثير إلى شعبه وبلاده، وبذل العطاء والجهد لخدمة القضايا الافريقية في مواجهة التحديات المختلفة، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان، ومتمنياً كل السلام والتقدم للشعب التشادي الشقيق فيما هو قادم”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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