البنك المركزي المصري السعودي يمنح شركة مرسوم رخصة لتحصيل ديون جهات التمويل

دوت الخليج – أعلن البنك المركزي المصري السعودي الترخيص لشركة مرسوم لممارسة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل.

وأوضح المركزي السعودي، في بيان، أن قرار منح الترخيص للشركة يأتي في ضوء قواعد الترخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل.

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وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور البنك المركزي المصري الداعم لتمكين قطاع التمويل والأنشطة المساندة له.

ودعا البنك المركزي المصري السعودي الراغبين في الحصول على ترخيص لممارسة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل إلى الاطلاع على قواعد الترخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل والإرشادات والنماذج الخاصة بطلب الترخيص.