وزير الخارجية يسلم رئيس الكونغو الديمقراطية رسالة من السيسي عن تطورات ملف سد النهضة

استمراراً لجولته الأفريقية… وزير الخارجية يلتقي برئيس الكونغو الديمقراطية ويسلمه رسالة من رئيس الجمهورية

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دوت الخليج – التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في رابع محطات جولته الإفريقية الحالية.

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وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الرسالة تناولت تطورات الوضع حول ملف سد النهضة فضلاً عن استعراض الموقف المصري في هذا الشأن.

وأكد شكري حرص مصر على التنسيق والتشاور المستمر مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تترأس حالياً الاتحاد الإفريقي، حول مختلف القضايا المطروحة على الساحة الإفريقية.

وشدد على مساندة مصر للرئاسة الكونغولية للاتحاد الإفريقي وثقتها في قدرتها على الاضطلاع بكفاءة بهذه المسئولية الهامة.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أعرب، خلال اللقاء، عن تقدير مصر للجهود والمساعي الحثيثة التي يبذلها الرئيس تشيسيكيدي في ملف سد النهضة بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، ومنها استضافة بلاده لاجتماعات كينشاسا الأخيرة يوميّ 4 و5 أبريل الجاري، والتي تحلّت مصر خلالها بإرادة صادقة تهدف إلى التوصل لمسار تفاوضي جاد يسفر عن اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يؤمن مصالح الدول الثلاث ويحافظ على أمن واستقرار المنطقة.