هالة السعيد: صندوق تعليم يقيم مجموعة مدارس على أرض القرية الكونية باستثمارات 250 مليون جنيه

فاروق يوسف – قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تقرر استغلال أرض القرية الكونية بإنشاء مجموعة من المدارس؛ من خلال صندوق تعليم، المدار من قبل المجموعة المالية هيرميس، باستثمارات تبلغ نحو 250 مليون جنيه.

وأوضحت السعيد، في تصريحات للصحفيين اليوم على هامش فعالية تسليم عدد من مراكز الخدمة التكنولوجية المتنقلة، إن المدارس المقرر إنشائها تستهدف بشكل أساسي تغطية الطبقة المتوسطة، وهو ما يأتي في إطار أهداف الصندوق السيادي في تحقيق التنمية المستدامة،

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وأكدت أن الهدف من صندوق تعليم هو تعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة.

وأشارت إلى أن الصندوق يعمل دائمًا على تنويع كافة استثماراته في جميع القطاعات سواء العقارية أو السياحية أو التعليمية.

واكتتب صندوق مصر السيادي خلال شهر مارس الماضي، في تغطية الإصدار الثالث من صندوق التعليم المصري المدار من قبل المجموعة المالية هيرميس.

واكتتب صندوق مصر السيادي في غالبية الجولة الثالثة من صندوق التعليم المصري بقيمة تتخطى 250 مليون جنيه.

ووقع الصندوق السيادي تزامنا مع ذلك اتفاقية مع مجموعة جيمس مصر للتعليم لتطوير وإدارة مدرستين غربي القاهرة، مستفيدا من أصول الدولة المنقولة إليه لتفعيل استراتيجيته الهادفة إلى تعظيم العائد من تلك الأصول.