وزيرة التخطيط: بدء تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي الأسبوع المقبل أو بعد انتهاء شهر رمضان

فاروق يوسف – قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه سيجري الإعلان عن بدء تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي، خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحة أنه إما خلال الأسبوع القادم أو بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

وأضافت السعيد، في تصريحات للصحفيين اليوم على هامش فعالية تسليم عدد من مراكز الخدمة التكنولوجية المتنقلة، أن البرنامج يهدف إلى جعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات، ويعزز من مساهمة الاقتصاد الحقيقي في عمليات النمو وتحديدًا القطاعات الإنتاجية لاسيما الزراعة والصناعة والاتصالات.

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وأوضحت أنه عند حدوث أي صدمة سيكون لهذا البرنامج الأثر الواضح في تحفيف جميع التداعيات الناجمة عن أي أزمة.

وتتضمن جوانب الإصلاح الهيكلي المقترحة على أربعة محاور، هي: الحفاظ على مكاسب الاقتصاد الكلي، وتعزيز حصول المرأة على الفرص الاقتصادية، وتعزيز مرونة القطاع المالي والشركات، وتحسين إدارة قطاع البنية التحتية من أجل تعزيز القطاع الخاص.

وتشمل الإصلاحات: تسهيل التجارة وحصول الشركات على مدخلات الإنتاج، وخلق بيئة داعمة للقطاع الخاص، وتطوير منظومة الجمارك، بالإضافة إلى بعض الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الكهرباء، والنقل، والري، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومناخ الاستثمار.