مجموعة زيتون تخطط لتطوير محفظة أراضي بمساحة 1000 فدان خلال 5 سنوات

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بكر بهجت – تخطط شركة زيتون للتطوير العقاري، التابعة لمجموعة زيتون للاستثمار، لتنمية محفظة أراضيها، والبالغة مساحتها 1000 فدان، خلال 5 سنوات، وفق المهندس أحمد زيتون رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأضاف زيتون، في رده على سؤال بوابة دوت الخليج جورنال خلال المؤتمر الذي عقدته اليوم، أن تلك الأراضي موزعة على العاصمة الإدارية الجديدة بواقع 3 قطع، وقطعتين في مدينة مرسى علم، بالإضافة إلى الساحل الشمالي ومدينة المنصورة الجديدة.
ولفت إلى أن الشركة تعمل في عدة مجالات يتمثل أبرزها في الاستثمار الزراعي والذي وصلت من خلاله إلى تعمير نحو 5000 فدان، بالإضافة إلى مجال تجارة السيارات، حيث تمتلك المجموعة حاليا نحو 12 معرضا.
ولفت إلى أن المجموعة دخلت إلى القطاع العقاري للاستفادة من الزخم الذي يشهده، حيث أطلقت مشروعين في العاصمة الإدارية الجديدة، هما إنزيو وذا مول، وتصل المبيعات المستهدفة منهما نحو مليار جنيه.
ووقعت شركة زيتون، اليوم، عقد مع شركة CAP كاستشاري لمشروعات الشركة، وذلك بالتزامن مع إطلاق المرحلة الإنشائية في المشروعين التابعين لها العاصمة الإداربة الجديدة.
ويقع المشروع الأول “inizio” في الحي المالي، وسيكون إداري طبي، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 500 مليون جنيه، بمساحة بيعية تتخطى 10 آلاف متر، وتتراوح مساحة الوحدات ما بين 34 حتى 1268 متر.
ويقام المشروع الثاني “za mall” في منطقة الداون تاون، وهو مشروع تجاري بتكلفة استثمارية 500 مليون جنيه، بمساحة بيعية تتخطى 7 آلاف متر، فيما تتراوح مساحة الوحدات ما بين 23 حتى 1000 متر.
وأشار زيتون إلى أن الشركة ستبدأ مرحلة الإنشاءات لكلٍ من المشروعين خلال الشهر الجاري، على أن يتم تسليمهما بنهاية عام 2022.
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