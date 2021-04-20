ماجد شريف: البت في عرض استحواذ الدار الإماراتية على سوديك خلال يونيو

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بكر بهجت – قال ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك، إن من المقرر اتخاذ قرار بشأن العرض المقدم من شركة الدار الإماراتية للاستحواذ على حصة حاكمة في شركة سوديك خلال شهر يونيو المقبل.
وأضاف شريف، خلال حفل الإفطار الذي أقامته الشركة اليوم بحضور بوابة دوت الخليج جورنال، أن الفترة المتفق عليها للرد على طلب الاستحواذ 60 يوم عمل، بدأت منذ التقدم بالعرض في 13 مارس الماضي.
وأوضح أنه تم تعيين بنك الاستثمار هيرمس لتكون مستشار مالي محلي للصفقة، وسيتم تعيين مستشار مالي دولي خلال يومين.
وتابع أن تعيين مستشار مالي دولي يأتي لوجود نسبة ليست قليلة من المساهمين أجانب، موضحا أن العرض المقدم من شركة الدار تضمن الاستحواذ على نسبة 51% كحد أدنى.
وقرر مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك، في جلسته المنعقدة الاربعاء الماضي، تعيين إي إف جي هيرميس وأحد بنوك الاستثمار الدولية كمستشارين ماليين للشركة لمساعدتها على دراسة العرض المبدئي المقدم من تحالف المستثمرين بقيادة شركة الدار العقارية.
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