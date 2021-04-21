بنك مصر يوقع اتفاقا مع ميناء القاهرة الجوي لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني

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دوت الخليج – وقع بنك مصر اتفاقية تعاون مع شركة ميناء القاهرة الجوي؛ لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني وتطويرها.
وبحسب بيان صادر عن بنك مصر البوم، يشمل الاتفاق تقديم التحصيل الإلكتروني لجميع الخدمات المقدمة من الشركة ميناء القاهرة الجوي، ومنها: إنشاء وإدارة المشروعات التجارية والاقتصادية والسياحية وغيرها من الأنشطة المتصلة بخدمة شركات الطيران أو الركاب أو المترددين على المطار، وخدمة “أهلا”.
وذكر البنك الحكومي أنه سيتم إتاحة قبول البطاقات البنكية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، من خلال محفظة بنك مصر BM wallet والمحافظ الإلكترونية الأخرى عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code.
وقع الاتفاقية عن بنك مصر: معتز جلال مطاوع، مدير عام الإدارة المركزية للمدفوعات والقنوات الإلكترونية، وعن شركة ميناء القاهرة الجوي مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الجوي.
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