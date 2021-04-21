نتفليكس تحقق أرباحا أكثر من المتوقع في الربع الأول 2021

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سي إن بي سي – أعلنت نتفليكس عن أرباحها للربع الأول من عام 2021 بعد نهاية جلسة الثلاثاء 20 أبريل.
وجاءت ربحية السهم 3.75 دولارًا مقابل 2.97 دولارًا متوقعًا، وفقًا لاستطلاع رفينيتيف للمحللين، في حين بلغت إيرادات الشركة نحو 7.16 مليار دولار، مقابل إيرادات متوقعة 7.13 مليار دولار
ومن المحتمل أن يكون من الصعب على المستثمرين إجراء مقارنة مباشرة لأرباح هذا الربع من العام على أساس سنوي بسبب الزيادة في عدد المستخدمين الذين تدفقوا على البث للترفيه في بداية الوباء.
وأضافت الشركة 15.77 مليون مشترك جديد عالميا مدفوع للربع الأول من عام 2020، ومع ذلك سيكون المستثمرون على دراية خاصة بنمو عدد المشتركين في الشركة.
ويمكن أن يؤدي إنهاء جائحة فيروس كورونا وبدء الصيف إلى توقف إضافات المستخدمين للشركة.
وتجاوزت الشركة 200 مليون مشترك مدفوع لأول مرة في الربع الرابع من عام 2020.
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