معدل التضخم في بريطانيا يرتفع إلى 0.7% في مارس

_ أظهرت أرقام رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا زاد إلى 0.7% في مارس من 0.4% في فبراير.

ويثل ذلك قليلا عن متوسط التوقعات البالغ 0.8% في استطلاع أجرته لآراء خبراء في الاقتصاد.