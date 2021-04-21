مال وأعمال

معدل التضخم في بريطانيا يرتفع إلى 0.7% في مارس

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_ أظهرت أرقام رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا زاد إلى 0.7% في مارس من 0.4% في فبراير.

ويثل  ذلك قليلا عن متوسط التوقعات البالغ 0.8% في استطلاع أجرته لآراء خبراء في الاقتصاد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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