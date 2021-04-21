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الرئيس الصيني شي سيحضر قمة بايدن للمناخ

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شينخوا _ أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ اليوم الأربعاء، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيحضر قمة القادة حول المناخ.

وسيلقي كلمة مهمة في بكين يوم 22 أبريل عبر دائرة الفيديو، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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