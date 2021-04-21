الرئيس الصيني شي سيحضر قمة بايدن للمناخ

شينخوا _ أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ اليوم الأربعاء، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيحضر قمة القادة حول المناخ. وسيلقي كلمة مهمة في بكين يوم 22 أبريل عبر دائرة الفيديو، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن. Your browser does not support the video tag.

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