دايس: الهيئة تمد مهلة تقديم دراسة القيمة العادلة للسهم إلى 10 مايو القادم

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة، عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مد مهلة تقديم دراسة القيمة العادلة للسهم.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الهيئة قررت مد المدة إلى 10 مايو القادم.
وكانت الهيئة قد طلبت من شركة دايس للملابس الجاهزة في 21 مارس الماضي تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلاتها لإعداد دراسة قيمة عادلة للسهم.
واستندت الهيئة في هذا على نص المادة رقم 34 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
ولفتت إلى أن ذلك جاء بعد دراسة تطور سعر تداول أسهم دايس للملابس خلال الفترة من 22 فبراير وحتى 21 مارس الماضي، وحددت يوم 20 إبريل كموعد لقيام الشركة بتقديم ملخص دراسة القيمة العادلة للسهم إلى الهيئة.
وفي 23 مارس الماضي قامت الشركة بتكليف المجموعة الاقتصادية للاستشارات المالية لإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم دايس للملابس الجاهزة.
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