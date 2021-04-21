راية القابضة تبيع 62.3% من أسهم أسطول للنقل البري مقابل 266.6 مليون جنيه

رنا ممدوح _ وقعت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، اليوم على عقد بيع عدد 53.959 مليون سهم من أسهم شركة أسطول للنقل البري – وهي إحدى شركاتها التابعة – بما يمثل نسبة 62.3% من رأسمال الأخيرة لصالح شركة باراديم لوجيستكس المحدودة.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن عقد البيع حدد سعر السهم الواحد لشركة أسطول للنقل البري عند 4.94 جنيه بإجمالي قيمة 266.559 مليون جنيه والذي يمثل المبلغ النقدي لشراء الأسهم.

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وبحسب البيان، يعمل كلا الطرفين على استيفاء بعض الشروط المذكورة بعقد البيع قبيل التنفيذ وإتمام عملية نقبل الأسهم محل التعامل وذلك بحد أقصى 31 مارس 2022.

وأعلنت الشركة أن مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة أمس وافق على تقرير المستشار المالي المستقل المعد من قبل شركة ايليت للاستشارات المالية عن الأوراق المالية المؤرخ 15 إبريل الجاري والمتضمن تقييم السهم الواحد بما يعادل 1.69 جنيه.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة راية القابضة وافق في 12 فبراير و 11 مارس الماضيين على عرض الشراء المقدم من شركة باراديم لوجيستكس المحدودة للاستحواذ على حصة من أسهم شركة أسطول للنقل البري وهى إحدى الشركات التابعة للأولى حيث تمتلك شركة راية القابضة حصة تبلغ نسبتها 62.3%.