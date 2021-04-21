الأسهم الأوروبية تتعافى بدعم شركات التكنولوجيا

– تعافت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء من أسوا موجة هبوط هذا العام إذ قابلت المخاوف من زيادة سريعة لإصابات كوفيد-19 في بعض الدول تفاؤلا حيال موسم نتائج قوي.

وسجلت أسهم التكنولوجيا أكبر مكاسب وارتفعت نحو اثنين بالمئة وقفز سهم شركة معدات أشباه الموصلات إيه.إس.إم.إل 5.4 بالمئة بعد أن رفعت توقعاتها لمبيعات العام كاملا مشيرة لطلب قوي وسط نقص لرقائق الكمبيوتر عالميا.

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وزاد سهم منافستها الأصغر إيه.إس.إم انترناشونال 4.2 بالمئة بعدما توقعت زيادة الطلبيات في الربع الثاني.

وكسب سهم هينكين ثاني أكبر شركة منتجة للجعة في العالم 4.2 بالمئة بعد أن أعلنت عن مبيعات فصلية أفضل من التوقعات.

وهوي سهم نادي كرة القدم الإيطالي يوفنتوس عشرة بالمئة بعد أن تعرض دوري السوبر الأوروبي الانفصالي لكرة القدم لهزة نتيجة انسحاب أنديته الإنجليزية الستة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.6 بالمئة في التعاملات المبكرة بعد أن تعرضت موجة الصعود المستمرة منذ سبعة أسابيع لمبيعات لجني الأرباح يوم الثلاثاء.

وصعد المؤشر الألماني داكس 0.2 بالمئة والمؤشر كاك 40 الفرنسي 0.5 بالمئة وأضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمئة.