البورصة تصعد 0.84% مستهل التعاملات والتجاري الدولي يقفز أكثر من 1%

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 10709 نقطة، محققا صعودا بنسبة 0.84%.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 1.02%، ليتداول عند مستوى 59.22 جنيه.

بينما ارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.79% و 0.73% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 79.955 مليون جنيه على 136 شركة من خلال 4.052 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 67 شركة مقابل تراجع 12 في حين لم تتغير أسعار 57.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 679.990 ألف جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 2.940 مليون جنيه، مقابل 2.260 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 620.782 ألف جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 724.583 ألف جنيه، مقابل 103.801 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 59.209 ألف جنيه، منها 49.361 ألف جنيه للمؤسسات، و9.848 ألف جنيه للافراد.

وتصدر سهم آرابيا انفستمنتس هولدنج قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 6.61%، تلاه سهم الاستثمار العقاري العربي – أليكو بنسبة 5.56%، ثم سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 5.3%.

بينما تصدر سهم العبور للاستثمار العقاري قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.43%، تلاه سهم جي بي أوتو بنسبة 3.67%، ثم سهم العربية للمحابس بنسبة 3.27%.