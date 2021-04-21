ممفيس للأدوية تحقق 25.4 مليون جنيه أرباح في 9 أشهر

رنا ممدوح _ قفزت صافي أرباح شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بعد خصم الضريبة إلى 25.373 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي مقابل 5.221 مليون جنيه بالفترة المناظرة. وارتفعت الإيرادات وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم إلى 395.574 مليون جنيه بالفترة من بداية يوليو وحتى نهاية مارس الماضي مقابل 378.317 مليون جنيه بالفترة المقارنة. Your browser does not support the video tag. وصعد مجمل ربح شركة ممفيس للأدوية خلال نفس الفترة إلى 126.723 مليون جنيه، مقابل 106.764 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

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