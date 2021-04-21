عمومية بنك الكويت الوطني – مصر توافق على زيادة رأس المال المرخص به

رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك الكويت الوطني – مصر، في جلسته المنعقدة أمس على زيادة رأس المال المرخص به من 2.5 مليار جنيه إلى 10 مليار جنيه.

وأفاد البنك في بيان للبورصة اليوم، أن قرارات العمومية تضمنت أيضا الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.5 مليار جنيه إلى 5 مليار جنيه.

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وأشار إلى أن الزيادة البالغ قيمتها 3.5 مليار جنيه موزعة على 350 مليون سهم بقيمة أسمية 10 جنيهات للسهم الواحد بواقع 2.3 سهم مجاني لكل أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

وتمول الزيادة من الأرباح المحتجزة وفقا للقوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي.

وفي 21 مارس الماضي وافقت الجمعية العامة العادية لبنك الكويت الوطني – مصر، في جلسته المنعقدة الخميس الماضي، على استخدام جزء من الأرباح المحتجزة في تمويل زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.

وأوضح أن قرار العمومية يقضى باستخدام مبلغ ثلاثة ونصف مليار جنيه وهو جزء من الأرباح المتحتجزة وفقا للقوائم المالية عن السنة المنتهية في ديسمبر الماضي، ليرفع رأس المال المصدر والمدفوع إلى 5 مليار جنيه.

وأشار إلى أن تطبيق ذلك مرهون بموافقة البنك المركزي المصري المصري واعتماد الجمعية العامة الغير عادية الزيادة.

يذكر أن البنك المركزي المصري المصري، أصدر تعليمات تحظر على البنوك إجراء توزيعات نقدية – لأرباح عام 2020 أو الأرباح المحتجزة – على المساهمين، لتدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة من استمرار أزمة كورونا العالمية.