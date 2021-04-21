نايل سيتي للاستثمار تحقق 35.3 مليون جنيه أرباح مجمعة العام الماضي

رنا ممدوح _ تراجعت صافي الأرباح المجمعة لشركة نايل سيتي للاستثمار إلى 35.294 مليون جنيه خلال عام 2020 مقابل 598.672 مليون جنيه بالعام المقارن 2019.

وانخفضت الإيرادات وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، إلى 533.409 مليون جنيه، بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي مقابل 1.186.154 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

Your browser does not support the video tag.

وهبط مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 309.981 مليون جنيه مقابل 735.670 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 4.87 جنيه مقابل 82.58 جنيه بعام 2019.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، تراجعت صافي أرباح نايل سيتي للاستثمار إلى 51.612 مليون جنيه العام الماضي، مقابل 285.884 مليون جنيه بالعام المناظر له 2019.

وانخفضت الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 325.818 مليون جنيه مقابل 382.030 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وأرجعت الشركة تراجع مؤشراتها المالية إلى أربع أسباب هم :

– تظهر قائمة الدخل إنخفاض إيرادات الاستثمار العقاري والتجاري والسكني عام 2020 عن عام 2019 بسبب ظروف جائحة كورونا والخصومات التي تم منحها للمستأجرين وخاصة بالمركز التجاري لمساعدتهم على الاستمرار وإستئناف الأنشطة التجارية.

– تظهر قائمة الدخل إنهيار تام لإيرادات النشاط السياحي والفندقي عام 2020 عند مقارنته بعام 2019 بسبب جائحة كورونا وحظر السفر لمصر من العديد من الدول مما أدى إلى توقف تام للنشاط.

– إنخفاض الفوائد الدائنة نظير إنخفاض معدل الفائدة خلال عام 2020 بسبب قرارات البنك المركزي المصري المصري.

– زيادة المخصصات نتيجة السياسة الإحترازية للشركة قبل العملاء والقضايا وتسوية الملف الضريبة.

وذكرت الشركة بأنه في نهاية السنة المالية المنتهية في 2020 تم تكوين مخصصات تتمثل في مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 21.668 مليون جنيه ومخصص إلتزامات محتملة بقيمة 199.275 مليون جنيه، وأيضا مع إثبات ضريبة الدخل السنوية بمبلغ يتراوح 35 مليون جنيه مما أدى إلى تراجع صافي الربح من 155 مليون جنيه في 30 سبتمبر الماضي إلى 35 مليون جنيه في 31 ديسمبر الماضي.

وقررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم نايل سيتي للاستثمار اعتبارا من بداية جلسة تداول اليوم الموافق 21 إبريل.