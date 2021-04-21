انطلاق النسخة التاسعة لبطولة الجونة الدولية للاسكواش 20 مايو بمشاركة 96 لاعبا

تستضيف مدينة الجونة، فعاليات النسخة التاسعة من بطولة الجونة الدولية للاسكواش 2021، خلال الفترة من 20 إلى 28 مايو المقبل، بحضور أهم نجوم اللعبة على مستوى العالم، وبمشاركة 96 لاعباً من الرجال والسيدات.

وقال بيان لشركة أوراسكوم للتنمية، إن بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA “الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش”، هي واحدة من بطولات العالم الثامنة الأكبر حول العالم في رياضة الاسكواش من حيث قيمة الجائزة وحجمها ونقاطها التي يتم تصنيف اللاعبين الدوليين على أساسها.

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ويبلغ مجموع جوائز البطولة 300,000 دولار، وتعد النسخة التاسعة من البطولة هي أول حدث رياضي يقام على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة GCCC، كما تحظى هذه النسخة باهتمام ومتابعة إعلامية محلية وعالمية كبيرة، حيث سيتم إذاعتها دولياً عبر أكثر من 70 قناة تليفزيونية.

الحمامصي: لاعبون من 19 دولة تستضيفهم الجونة ضمن استراتيجية تنشيط السياحة

قال المهندس عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، إن تلك البطولة تأتي استكمالا لجهود شركة أوراسكوم للتنمية لتعزيز المناخ الرياضي في مصر، كجزء من استراتيجية الشركة لدعم الشباب الموهوبين في مختلف المجالات، وكذلك تحقيق حلمهم للوصول إلى العالمية.

وأضاف الحمامصي، أن استمرار أوراسكوم للتنمية في استقبال وتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية والفنية من ضمنها بطولة الجونة الدولية للاسكواش يعكس مدى استعداد وكفاءة البنية التحتية بالمدينة.

وتابع: “نعمل دائما على تنشيط وترويج السياحة في مصر، وفتح آفاق جديدة للجذب السياحي من خلال طرق أبواب جديدة للسياحة – مثل السياحة الرياضية والفنية”.

وتستضيف بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش لاعبين من 19 دولة مما يؤكد على استعداد مدينة الجونة لاستضافة مختلف الأحداث الرياضية والثقافية والفنية.

منسي: البطولة تعزز فرصة مصر في استضافة الأحداث العالمية برياضات ومجالات مختلفة

وقال عمرو منسي، مؤسس بطولة الجونة الدولية الاسكواش والرئيس التنفيذي لشركة I-Events الشركة المنظمة للبطولة، إن البطولة تعد واحدة من أهم بطولات الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش، نظراً لأهميتها في الموسم الرياضي بما يعزز فرصة مصر دائماً فى استضافة مثل تلك البطولات العالمية فى رياضات ومجالات مختلفة.

وتابع أن تأثيرها الإيجابى يأتى على العديد من المستويات، من أهمها رعاية وتنمية أصحاب المهارات والمواهب فى مصر، وإيجاد مناخ رياضى جاذب يجعل الوصول للعالمية حلم لكل الشباب الموهوبين، خاصة عندما يروا أمام أعينهم نجوم العالم فى رياضة يحبونها يتنافسون على أرض مصر.

وأضاف: “نحن حريصون على الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل حازم ومنضبط، مع توفير أدوات الوقاية والتعقيم وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بين الحضور لمنع انتشار فيروس كورونا، خاصة وأن هذه البطولة الدولية ستشهد حضوراً كبيراً لما لها من تأثير إيجابي على العديد من المستويات، إلى جانب دورها في رعاية وتنمية أصحاب المهارات والمواهب فى مصر، وخلق مناخ رياضي جذاب.

وقال أليكس جوه، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش: “لم نستطع إقامة البطولة في 2020، نظراً لجائحة فيروس كورونا، لكن ستعوضنا بطولة هذا العام عما حدث العام الماضي.”

يذكر ان البطولة يتم عقدها سنوياً في ست دول مختلفة حول العالم وهي “الولايات المتحدة – هونغ كونج – انجلترا – مصر – الامارات – قطر ” وتنظم النسخة التاسعة من البطولة الدولية للأسكواش بواسطة شركة ” I-Events ” بالشراكة مع أوراسكوم للتنمية.