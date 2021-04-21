البورصة تقلص مكاسبها الصباحية منتصف التعاملات

رنا ممدوح _ قلصت مؤشرات البورصة المصرية من مكاسبها الصباحية في منتصف تعاملات اليوم.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.44% ليتداول عند مستوى 10666 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني 1.14% ليتداول عند مستوى 59.29 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.52% و 0.34% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 560.923 مليون جنيه على 177 شركة من خلال 24.662 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 85 شركة مقابل تراجع 51 بينما لم تتغير أسعار 41.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 9.994 مليون جنيه، منها 8.086 مليون جنيه للأفراد، و 1.925 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 6.190 مليون جنيه، منها 4.036 مليون جنيه للمؤسسات و 2.153 مليون جنيه للأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الاجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 16.184 مليون جنيه، منها 15.946 مليون جنيه للمؤسسات، و 238.226 ألف جنيه للأفراد