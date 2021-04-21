بورتو جروب: العمومية توافق على مقترح تغير اسم الشركة

رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة بورتو جروب في جلستها المنعقدة اليوم، على المقترح الخاص بتغير اسم الشركة.

وأفادت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أن هذا يتناسب مع خطط الشركة المستقبلية وتطلعات النمو والتطوير.

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وكان مجلس إدارة مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب، اقترح في فبراير الماضي، تغيير اسم الشركة، وتأسيس شركة جديدة يحدد اسمها فيما بعد بالاشتراك مع مجموعة برايم مصر وأسماك الإماراتية وجمال فوزي محمد فتح الله، وأيمن بن مختار بن إبراهيم خليفة، ومساهمين آخرين.

ونوهت بأنه من المقرر أن يكون نشاط الشركة تطوير الأعمال وإدارة المشروعات والاستثمارات.