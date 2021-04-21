نوفاك: روسيا تدرس قيودا محتملة على صادرات الوقود

– قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء، إنه من المقرر أن تناقش روسيا قيودا محتملة على صادرات الوقود.

وأضاف أن اجتماعا لمنتجي النفط في أوبك+ الأسبوع المقبل قد يؤكد أو يعدل خطط الإنتاج الحالية.