وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظة أسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. ووفق بيان الحكومة فإن قطعة الأرض سيتم استخدامها في توسعات محطة كهرباء الوليدية نقلاً من الأراضي المخصصة بأنشطة الاستصلاح والاستزراع، وذلك بهدف تطوير القدرات في أنشطة الكهرباء والطاقة المتجددة. Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة تعيد تخصيص قطعة أرض بأسيوط لوزارة الكهرباء لتوسيع محطة الوليدية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.