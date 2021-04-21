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الحكومة تعيد تخصيص قطعة أرض بأسيوط لوزارة الكهرباء لتوسيع محطة الوليدية

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظة أسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ووفق بيان الحكومة فإن قطعة الأرض سيتم استخدامها في توسعات محطة كهرباء الوليدية نقلاً من الأراضي المخصصة بأنشطة الاستصلاح والاستزراع، وذلك بهدف تطوير القدرات في أنشطة الكهرباء والطاقة المتجددة.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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