البورصة تصعد إلى 10642 نقطة بدعم من مشتريات العرب والأجانب

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم مشتريات العرب والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.21%، وأغلق عند مستوى 10642 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.94%، وأغلق عند مستوى 59.17 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.63%، و 0.36% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 906.520 مليون جنيه على 184 شركة من خلال 38.886 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 89 شركة مقابل تراجع 60 بينما لم تتغير أسعار 35.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة19.234 مليون جنيه، منها 9.805 مليون جنيه للمؤسسات، و9.428 مليون جنيه للأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 14.975 مليون جنيه، منها 14.342 مليون جنيه للمؤسسات، و632.652 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 4.258 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 8.024 مليون جنيه، مقابل 3.766 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 83.29% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 8.79% والعرب على 7.92% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 20.81% من تعاملات اليوم مقابل 79.18% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 6.28%، تلاه سهم رواد السياحة بنسبة 6.25%، ثم سهم الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 6.01%.

بينما تصدر سهم العبور للاستثمار العقاري قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.47%، تلاه سهم جي بي أوتو بنسبة 4.99%، ثم سهم بالم هيلز للتعمير بنسبة 4.03%.