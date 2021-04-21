مجلس الوزراء يعتمد قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار لعدد 21 موضوعا

اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 77 بتاريخ 12/4/2021، بعدد 21 موضوعا.

كما استعرض المجلس الموقف التنفيذى للقرارات الصادرة عن اللجنة لصالح المستثمرين خلال عام 2020، والتى بلغ عددها 140 قراراً، بهدف المتابعة الدورية لاتمام تنفيذها، من أجل تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.