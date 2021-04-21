الحكومة تعتمد البيان الإجمالي للجنة التعويضات بمستحقات المقاولين والموردين

اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، محضر الاجتماع رقم 45 المنعقد بتاريخ 13/4/2021 للجنة العليا للتعويضات. ووفق بيان الحكومة تضمن محضر الاجتماع بياناً مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادرة بالقانون رقم 84 لسنة 2017. Your browser does not support the video tag.

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