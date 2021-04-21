عاجل.. أبو ظبي الأول يبدأ نقل أسهم عوده مصر.. وانتهاء الدمج خلال 2022

أعلن بنك أبو ظبي الأول عن بدء عملية نقل الأسهم لاستكمال الاستحواذ على حصة 100% من رأسمال بنك عوده ش.م.م. (مصر)، التابع لمجموعة عوده المصرفية اللبنانية، وذلك عقب الحصول على الموافقات القانونية والتنظيمية اللازمة.

وقال بنك أبو ظبي الأول في بيان اليوم، إنه سيباشر في دمج أصول وعمليات كل من بنك عوده (مصر) وبنك أبوظبي الأول – مصر، فور إتمام عملية نقل الأسهم، ومن المتوقع الانتهاء من عملية الاندماج خلال عام 2022.

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وأضاف: عقب نقل الأسهم، سيساهم الاستحواذ في جعل بنك أبوظبي الأول أحد أكبر البنوك الدولية العاملة في جمهورية مصر العربية من حيث الأصول التي تتجاوز قيمتها 130 مليار جنيه مصري (8.5 مليار دولار) بعد التجميع في تاريخ 31 ديسمبر 2020.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: “تمثل هذه الخطوة إنجازا استراتيجيا داعما لطموحات بنك أبوظبي الأول التنموية على المستوى الدولي، ومن شأنها تسريع توسع أعماله في أحد أهم الأسواق التي تتمتع بمقومات نمو عالية.

وتابعت: وسيلعب هذا الاستحواذ دورا جوهريا في تعزيز حجم أعمال بنك أبوظبي الأول في مصر، إلى جانب إثراء الخدمات التي نقدمها لعملائنا محليا وعالميا، ولا شك بأن البنك يتمتع بتواجد قوي في السوق المصرية منذ عدة عقود.

وأكدت الرستماني، التزام البنك بدعم عملائه الحاليين والجدد من الأفراد والشركات على حد سواء، وكذلك دعم الاستثمارات والأنشطة التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، لإثراء القيمة المحققة للمساهمين ولتمهيد الطريق أمام المزيد من الفرص التنموية الواعدة”.