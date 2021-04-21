إيبيكو توقع عقد شراكة مع كمبال العالمية لإنشاء مصنع للأدوية في السودان

رنا ممدوح _ وقعت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية – إيبيكو، عقد شراكة مع شركة كمبال العالمية لإنشاء مصنع للأدوية في السودان باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار، المدفوع منها 18 مليون دولار مناصفة بين الشركتين.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن التوقيع كان بحضور وزير الصحة السوداني الدكتور عمر محمد النجيب وأعضاء السفارة المصرية بالسودان والدكتور أحمد كيلاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيبيكو.

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وقال أحمد كيلاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيبيكو، إنه من المتوقع الانتهاء من إنشاء المصنع خلال عامين حيث تم الانتهاء من دراسات المصنع الجديد وبدأت عمليات الإنشاء والتشييد لكي يعمل هذا المصنع على إتاحة العديد من الأدوية وتوفيرها في السوق السوداني.

وقال الدكتور عمر النجيب، وزير الصحة السوداني، إن الحكومة الانتقالية لديها رؤية في مجال توطين الدواء بالداخل لأنه يمثل الحل الأمثل، مشيرا إلى أن شركة كمبال لها إسهامات كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني، كما أن تجربة شركة ايبيكو فريدة وأن السودان يستفيد منها كثيرا في مجال تصنيع الدواء وستقدم الوزارة كل الدعم للمشروع وتذليل العقبات كافة.

ومن جانبه أشار صلاح كمبال رئيس مجلس إدارة شركة كمبال العالمية إلى أن المصنع الجديد هو شراكة استراتيجية للوصول إلى تصنيع الدواء بنسبة تصل أو تزيد على 70% ، لافتا إلى أن ايبيكو قدمت جميع خبراتها في ذلك المشروع.