عاجل.. محمد عباس فايد رئيسا تنفيذيا لبنك أبو ظبي الأول مصر بعد دمج عوده

كشف بنك أبو ظبي الأول، عن اختيار محمد عباس فايد، ليتم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي للبنك المدمج، في صفقة دمج أصول بنك عوده مصر مع وحدة البنك الإماراتي بالسوق المصرية.

وأعلن أبو ظبي الأول، اليوم الأربعاء، بدء عملية نقل الأسهم لاستكمال الاستحواذ على 100% من رأسمال بنك عوده مصر.

Your browser does not support the video tag.

وذكرت مجموعة أبو ظبي الأول، إنه تم اختيار “فايد” رئيسا تنفيذيا للكيان المدمج، بعد إتمام العناية الواجبة من قبل جهات مستقلة.

وبحسب البيان، انضم “فايد” إلى بنك أبوظبي الأول عام 2019، وشغل سابقا منصَبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عوده(مصر)، مما أكسبه خبرات واسعة على مدى ثلاثة عقود في القطاع وفي السوق المصرية.

وقد عمل كل من بنك أبوظبي الأول وشركة “يو بي إس. أيه جي” (UBS AG)، فرع لندن، كاستشاريين ّّ مالّيين لعملّية الاستحواذ، في حين عملت كّل من “فريش فيلدز بروكهاوس دارينجر إل. إل بي” (Freshfields Bruckhaus Deringer LLP)، وشركة “معتوق بسيوني وحناوي” كاستشاريين قانونيين لبنك أبوظبي الأول في هذه الصفقة.

كما عملت المجموعة المالية هيرمس (EFG Hermes) دور الاستشارّي المالي الوحيد لبنك عوده في عملية الاستحواذ، في حين عملت كل من شركة “ديكرت إل إل بي” (Dechert LLP) وشركة “ذو الفقار وشركائهم” كاستشاريين قانونيين لبنك عوده في هذه العملية.

وقدم ‏(JPMorgan) رأيا حول عدالة سعر العملية لبنك عوده في حين قدمت شركة “برودجايت أدفايسرز ش.م.ل” )Broadgate Advisors) خدمات استشارية متصلة لهذه العملية.

وأكد البنك الإماراتي في بيانه، أن الخدمات المصرفية المتميزة التي يقّدمها بنك عوده (مصر) للأفراد والشركات، إلى جانب شبكة فروعه الواسعة، ستقوم بدعم العمليات التشغيلية لبنك أبوظبي الأول في مصر، والذي يتمتع بتواجد متميز في السوق المصرية منذ عام 1975.