: شركة السوق السعودية تختار 6 بنوك استشارية للطرح العام الأولي

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– نقلت وكالة للأنباء عن ثلاثة مصادر أن مجموعة تداول السعودية اختارت 3 بنوك محلية و3 أجنبية في قائمة قصيرة للاضطلاع بأدوار استشارية محتملة في الطرح العام الأولي المزمع لشركة السوق المالية.
وذكرت المصادر أن الاختيار وقع على: سيتي جروب، ومورجان ستانلي، وجيه.بي مورجان إلى جانب وحدة الأوراق المالية بالبنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي الفرنسي كابيتال، وإتش.إس.بي.سي السعودية.
وكان خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة “تداول” السعودية، قد كشف في مقابلة مع “العربية” بختام الأسبوع الأول من الشهر الجاري، أن العمل يجري على اختيار مستشارين، فيما يخص الطرح الأولي العام للمجموعة، وستكون النسبة محل دراسة مع مستشاري الطرح الذين سيجري الإعلان عنهم لاحقا.
وأوضح الحصان، وقتها، أن إعلان اسم المستشارين الماليين لمشروع الطرح الأولي سيجري في وقت لاحق، مضيفًا: “تلقينا طلبات من 10 شركات مالية مرخصة بعد مخاطبة 12 شركة” للقيام بدور مستشار الطرح المرتقب.
وأفصح عن الانتهاء من 4 ملفات لطروحات جديدة في السوق، مشيراً إلى تلقي أكثر من 30 طلباً للإدراج في السوق السعودية.
وأوضح الحصان أن النظام ينص على حد أدنى 30% من رأس المال “ولكن لهيئة السوق المالية، أن توافق على نسبة أقل بحسب حجم الشركة، وسيجري دراسة النسبة مع المستشارين الماليين، ومالك الشركة (صندوق الاستثمارات العامة)”.
ووصف الحصان العام الحالي بأنه سنة استثنائية على مستوى تطور سوق المال، والطروحات الأولية، وتخطي حاجز 2500 شركة أجنبية تستثمر في السوق السعودية، برغم من ظروف جائحة كورونا.
وأشار إلى إطلاق “تداول” شركة جديدة باسم “وامض” متخصصة في الابتكار التقني ضمن هيكلها الجديد، وستشكل خطوة مهمة للنمو، وسيكون لهذه الشركة القدرة على التوسع في أعمال تداول القائمة أو اقتناص الفرص من داخل السوق المالية وخارجها.
كانت شركة السوق المالية السعودية “تداول” أعلنت تحولها إلى مجموعة قابضة باسم “مجموعة تداول” تضم تحت مظلتها 4 شركات، هي: “تداول” و”مقاصة” و”إيداع” و”وامض”.
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