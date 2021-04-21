مؤشرا البحرين ومسقط يخالفان الأداء السلبي لأسواق الخليج مع انحسار السيولة تراجع أحجام التداول

دوت الخليج – سيطر الأداء السلبي على مؤشرات أسواق الأسهم في السعودية والإمارات والكويت وقطر وسط انخفاض أحجام التداولات وانحسار السيولة، في ختام تداولات اليوم الأربعاء، فيما ارتفع مؤشرا بورصة البحرين وسوق مسقط المالي.

تخلى المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، عن أدائه الإيجابي الذي استمر طيلة 5 جلسات متتالية بتراجعه 0.21% بختام جلسة اليوم بعد خسارة 21.62 نقطة، تراجع بها إلى مستوى 10095.36 نقطة، بضغط من انخفاض 15 قطاعا تصدرها التطبيقات وخدمات التقنية وإنتاج الأغذية.

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وانخفضت السيولة المتداولة في السوق خلال جلسة اليوم إلى 7.74 مليار ريال من 9.14 مليار ريال الجلسة السابقة، كما تقلص حجم التداولات إلى 251.78 مليون سهما، من 345.98 مليون سهم في جلسة أمس الثلاثاء.

وتصدر قطاع التطبيقات وخدمات التقنية الأداء السلبي لعدد 15 قطاعا بانخفاضه 1.3%، تلاه إنتاج الأغذية والتأمين منخفضان بنسبة 0.95% و 0.75% على التوالي.

وأنهت القطاعات الست المتبقية الجلسة في المنطقة الخضراء بصدارة السلع الرأسمالية الذي صعد بنسبة 0.63%، تلاه الإعلام مرتفعا 0.56%.

وفي الكويت، واصلت مؤشرات البورصة تباينها بختام تعاملات اليوم، بهبوط مؤشراها العام والأول بنسبة 0.04% و0.16% على التوالي، وارتفاع المؤشران الرئيسي و”رئيسي 50” نمواً بنحو 0.33% و0.48% على التوالي.

وانحسرت السيولة المتداولة إلى 48.18 مليون دينار من 55.03 مليون دينار الجلسة السابقة، كما تقلص حجم التداولات أيضا إلى 405.43 مليون سهما، من 453.23 مليون سهم الجلسة السابقة.

وعلى مستوى قطاعات البورصة، ارتفعت مؤشرات 7 قطاعات بقيادة المواد الأساسية الذي صعد 2.56%، فيما تراجعت 4 قطاعات أخرى تصدرها الاتصالات بهبوطه 0.6%.

وفي الإمارات، سيطر الأداء السلبي على سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية لتتجاوز خسائرهما السوقية بختام التعاملات 11 مليار درهم، بضغط من تراجع السيولة وأحجام التداولات وهبوط القطاعات الرئيسية.

وانخفض مؤشرا سوق دبي المالي 0.92% إلى مستوى 2599.95 نقطة، وأبوظبي للأوراق المالية بنحو 1.53% إلى مستوى 6061.31 نقطة.

وبلغت السيولة المتداولة في سوق دبي 207.76 مليون درهم على 89.20 مليون سهما، كما تجاوزت السيولة المتداولة في سوق أبوظبي 1.34 مليار درهم على 165.88 مليون سهم.

وبالنسبة لرأس المال السوقي، فتراجع في سوق دبي إلى 362.07 مليار درهم فاقدا نحو 2.75 مليار درهم، عن مستواه المسجل بختام تداولات أمس الثلاثاء، كما تراجعت القيمة السوقية لأسهم سوق أبوظبي إلى 886.22 مليار درهم مسجلة خسارة قيمتها نحو 8.28 مليار درهم.

ولم ينجو مؤشر بورصة قطر من الأداء السلبي الذي عمقه هبوط 5 قطاعات رئيسية ليتراجع 0.68% إلى مستوى 10839.93 نقطة.

كما تقلصت السيولة المتداولة إلى 533.77 مليون ريال، من 851.06 مليونا الجلسة السابقة، انخفض حجم التداولات إلى 304.39 مليون سهم من 397.26 مليون سهم في الجلسة السابقة.

وتراجعت مؤشرات 5 قطاعات تصدرها الصناعة ثم البضائع، والبنوك والخدمات المالية، ثم العقارات، والنقل، فيما ارتفع قطاعا التأمين والاتصالات فقط.

وفي سوق مسقط، أنهى المؤشر العام تعاملاته مرتفعا 0.02% عند مستوى 3697.35 نقطة، بدعم من الأداء الإيجابي لقطاعي الخدمات والمالي، اللذان صعدا 0.47% و0.24% بالترتيب، رغم هبوط قطاع الصناعة وحيدا بنسبة 0.2%.

وتقلصت السيولة المتداولة إلى 3.83 مليون ريال، من 4.76 مليونا في جلسة أمس الثلاثاء، فيما زاد حجم التداولات إلى 34.66 مليون سهم، من 34.05 مليون سهم الجلسة السابقة.

وعلى نفس المنوال ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين 0.12% بدعم من قطاعات البنوك والصناعة، ليستقر مؤشرها العام عند مستوى 1483.45 نقطة بختام التعاملات.

وبلغ حجم التداولات في بورصة البحرين 1.61 مليون سهما، بسيولة قيمتها 359.44 ألف دينار.