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رئيس الوزراء يعرب لسفير الصين عن تطلعه لبدء تصنيع لقاح كورونا محليا في أسرع وقت

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دوت الخليج – التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، لياو لي تشيانج، سفير الصين بالقاهرة، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وخلال اللقاء، نقل رئيس الوزراء لسفير الصين شكر الحكومة المصرية للجانب الصيني على الدعم الذي قدمته بكين للقاهرة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، لا سيما ما يخص جرعات اللقاح التى تلقتها مصر كهدية من الصين.

كما أثنى رئيس الوزراء على الاتفاقيتين الموقعتين اليوم مع شركة سينوفاك لتصنيع اللقاحات في مصر من خلال شركة فاكسيرا.

ووصف مدبولي الاتفاق بأنه مهم جداً، ويمنح مصر الفرصة لتصنيع لقاحات كورونا محليا، معربا عن تطلعه لسرعة تنفيذ الاتفاق وبدء التصنيع في أسرع وقت ممكن.

وفى هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعنا لسرعة تلقي دفعات كبيرة من الكمية المتعاقد عليها من اللقاحات مع شركة سينوفارم، والتى تصل إلى 40 مليون جرعة، حتى يتسنى التوسع في عملية التطعيم.

من جانبه، وعد السفير الصيني بالاضطلاع بما يلزم من أجل المساعدة في سرعة توريد دفعات كبيرة من لقاح سينوفارم، من الكمية التي تعاقدت عليها مصر.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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