وزيرة الصحة: معدل الإصابات الأسبوعي بفيروس كورونا يسجل ارتفاعا ملحوظا

دوت الخليج – عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر المستجدات الخاصة بالموقف الوبائي لفيروس كورونا، وإجمالي عدد حالات الشفاء والإصابة به حتى اليوم، خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشارت زايد، في بداية العرض، إلى أن معدل الإصابات الاسبوعي سجل ارتفاعاً ملحوظاً، وخاصة في بعض محافظات الجمهورية.

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من جانبه، شدد رئيس الوزراء على متابعة الوزارات والجهات المعنية تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية الصادرة من مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا، وضرورة تفعيل الغرامات الفورية على المخالفين، بمنتهى الشدة والحسم.

كما كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتكثيف الحملات على المنشآت المختلفة، كالمولات والمطاعم والكافيهات؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع تطبيق الغرامات على المخالفين، وفي حالة تكرار المخالفة يتم غلق المنشأة على الفور.

وأشارت وزيرة الصحة، خلال العرض، إلى ما تم اتخاذه من إجراءات في إطار التعامل مع تزايد معدل الإصابات بالفيروس، وخاصة في المحافظات التي شهدت ارتفاعا ملحوظا.

وأوضحت أن الإجراءات التنفيذية لمواجهة أزمة فيروس كورونا في محافظة سوهاج، تمثلت في تحويل عدد من المستشفيات إلى مستشفيات عزل وفرز بكامل طاقتها، إلى جانب زيادة عدد الأسرة الداخلية والرعاية وأجهزة التنفس بتلك المستشفيات، وكذا مخارج الأكسجين.

وحول الموقف الخاص بالمخزون الاستراتيجي للأكسجين، أشارت وزيرة الصحة إلى جهود الوزارة لتأمين احتياجات المستشفيات على مستوى الجمهورية من الأكسجين الطبي، والعمل على زيادة الكميات الخاصة به من خلال التعاون والتنسيق مع عدد من الشركات المنتجة له.

ولفتت الوزيرة لافتة في هذا الصدد إلى ما تم توريده من أجهزة مركزات الأكسجين المتعاقد عليها، وما هو مقرر استلامه خلال الفترة القليلة القادمة، وكذا ما يتعلق بإجراءات توريد مولدات الأكسجين، بالاضافة إلى جهود توفير تانكات وأسطوانات الأكسجين.

وأكدت هالة زايد، خلال العرض، حدوث انخفاض ملحوظ في حدة الإصابات والوفيات بين الأطقم الطبية.

وأوضحت أن هذا التراجع يعود إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تضمنت العمل على توفير معدات الوقاية بالكميات المطلوبة، وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية على إجراءات مكافحة العدوى، إلى جانب البدء في تطعيم الأطقم الطبية منذ شهر يناير الماضى.

وتطرقت الوزيرة إلى الموقف الحالي للقاحات ضد فيروس كورونا على المستويين المحلي والعالمي، وما يتعلق بمراكز توفيرها داخل الجمهورية، والتي وصل عددها حتى الآن إلى 208 مراكز لتقديم اللقاح للمواطنين.

ولفتت إلى ما تم توريده من شحنات من لقاح شركة “سينوفارم”، وكذا موافقة هيئة الدواء المصرية على إصدار رخصة الطوارئ للقاح الخاص بشركة “ساينوفاك”.