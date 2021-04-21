وزير الخارجية يسلم رئيس النيجر رسالة من السيسي عن تطورات ملف سد النهضة

دوت الخليج – التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، محمد بازوم، رئيس جمهورية النيجر، في خامس محطات الجولة التي يجريها حاليا لعدد من الدول الإفريقية.

واستهل شكري اللقاء بنقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تولي الرئيس بازوم مهام منصبه مطلع الشهر الجاري عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في النيجر.

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وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري سلم خلال المقابلة الرسالة الموجّهة من قبل رئيس الجمهورية إلى رئيس النيجر.

وتناولت الرسالة آخر مستجدات ملف سد النهضة وموقف مصر إزاءها، وهو ما يأتي في إطار الحرص المصري على التشاور مع النيجر في ضوء ما يجمعهما من علاقات متميزة وعضوية النيجر غير الدائمة حاليا في مجلس الأمن ممثلةً عن القارة الإفريقية.

وأوضح حافظ أن الوزير شكري حرص في هذا السياق على استعراض ما دار في اجتماعات كينشاسا الأخيرة، مبرزاً الإرادة السياسية الصادقة التي تحلت بها مصر خلال الاجتماعات أملاً في أن تسفر عن إطلاق مسار تفاوضي جاد يؤدي إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يحفظ حقوق الدول الثلاث ويحقق مصالحهم المشتركة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن المقابلة تناولت أيضا العلاقات الثنائية، حيث أشاد وزير الخارجية بالعلاقات الممتدة التي تجمع بين البلدين، معرباً عن تطلع مصر إلى تعزيز هذه العلاقات في شتى المجالات.