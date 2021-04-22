كبير المسؤولين الطبيين في بيونتيك: الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ضرورية مع تضاؤل المناعة

قال كبير المسؤولين الطبيين في بيونتيك لشبكة CNBC، اليوم الأربعاء، إن الناس سيحتاجون على الأرجح إلى جرعة ثالثة من لقاح فايزر بايونتيك، المكون من جرعتين، مع تضاؤل المناعة ضد الفيروس، متفقًا مع التعليقات السابقة التي أدلى بها الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا.

وقالت الدكتورة أوزليم توريتشي ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة بايونتيك إنها تتوقع أيضًا أن يحتاج الناس إلى التطعيم ضد فيروس كورونا سنويًا، مثل الأنفلونزا الموسمية.

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وقالت إن هذا بسبب توقع العلماء أن المناعة التي يسببها اللقاح ضد الفيروس ستنخفض بمرور الوقت.

وأضافت أننا نرى مؤشرات على ذلك أيضًا في الاستجابة المناعية المستحثة والطبيعية أيضًا ضد الفيروس حيث نرى هذا التراجع في الاستجابات المناعية أيضًا لدى الأشخاص المصابين للتو، وبالتالي متوقع أيضًا مع اللقاحات.”

وقالت شركة فايزر في وقت سابق من هذا الشهر إن لقاحها ضد فيروس كورونا كان فعالاً بنسبة تزيد عن 91% في الحماية من الفيروس وأكثر من 95% فعال ضد المرض الشديد حتى ستة أشهر بعد الجرعة الثانية.

وأثبت أيضا لقاح موديرنا، الذي يستخدم تقنية مشابهة لقاح فايزر، فاعليته العالية لمدة ستة أشهر.

ويقول الباحثون إنهم ما زالوا لا يعرفون إلى متى تستمر الحماية ضد الفيروس بعد ستة أشهر من التطعيم الكامل، على الرغم من أن مسؤولي الصحة العامة وخبراء الصحة يتوقعون تضاؤل الحماية بعد مرور بعض الوقت.