بورصة وول ستريت تنتعش بعد تراجع ليومين وسهم نتفيلكس يهبط

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سي إن بي سي – صعدت الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء بعد تراجع ليومين، مستفيدة من إقبال على الشركات المتوقع أن تستفيد من تعافي الاقتصاد، ورغم عمليات بيع في سهم نتفلكس عقب نتائج مخيبة للآمال.
وهوت أسهم نتفليكس بعد أن قالت أكبر خدمة لبث المحتوى الترفيهي عبر الإنترنت إن تباطؤ إنتاج البرامج التلفزيونية والأفلام أثناء الجائحة أثر سلبا على نمو أعداد المشتركين في الربع الأول من السنة.
ولكن الأسهم ارتفعت عموما على مدار اليوم، مكتسبة مزيدا من الزخم مع تفوق المؤشر ناسداك المجمع الغني بأسهم شركات التكنولوجيا على المؤشر S&P500 من حيث نسبة الزيادة قبيل الإغلاق.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.94% إلى 34139.02 نقطة، وزاد S&P500 0.93% مسجلا 4173.46 نقطة، وتقدم ناسداك 1.19% إلى 4173.46 نقطة.
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