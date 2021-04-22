خسائر كريدي سويس تقارب 275 مليون دولار في الربع الأول بعد فضيحة صندوق أركيجوس كابيتال

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سي ان بي سي _ أعلن بنك كريدي سويس عن خسارة صافية قدرها 252 مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل 275 مليون دولار، في وقت تزايد الضغط على البنك.
هذا وحذر البنك السويسري من خسائر فادحة في وقت سابق من هذا الشهر بعد فضيحة تورط فيها أركيجوس كابيتال، وهو صندوق تحوط مقره الولايات المتحدة، والذي انهار بعد تحمل الكثير من المخاطر.
بالإضافة إلى ذلك، فقد قدم الرئيس التنفيذي لبنك كريدي سويس الاستثماري برايان تشين ورئيسة إدارة المخاطر والامتثال، لارا وارنر، استقالتهما من منصبهما.
وقرر المجلس التنفيذي التنازل عن المكافآت لعام 2020، وكذلك خفض توزيعات الأرباح المقترحة.
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