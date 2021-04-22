الهند تسجل 315 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.. في أعلى حصيلة يومية حول العالم

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_ سجلت الهند اليوم الخميس أكثر من 300 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهي أعلى زيادة يومية تسجلها أي دولة في العالم، كما قفزت الوفيات لأسباب لها علاقة بالمرض قفزة قياسية.
والزيادة اليومية في عدد الإصابات بالهند بتسجيل 314835 حالة تتجاوز أعلى زيادة خلال يوم واحد على مستوى العالم والتي كانت الولايات المتحدة قد سجلتها في يناير عندما أعلنت عن 297430 حالة جديدة.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن العدد الإجمالي للإصابات يبلغ الآن 15.93 مليون، كما ارتفعت وفيات كورونا بواقع 2104 حالات ليصل الإجمالي إلى 184657.
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