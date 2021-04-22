شركات الرقائق تقود الأسهم اليابانية للارتفاع نهاية التعاملات

– قفزت الأسهم اليابانية اليوم الخميس إذ اقتنص المستثمرون الأسهم المرتبطة بالرقائق والدورة الاقتصادية عقب انخفاض استمر يومين في جميع القطاعات، فيما تلقت المعنويات الدعم من إغلاق إيجابي لوول ستريت ليل الأربعاء.

وارتفع المؤشران الرئيسيان لأعلى مستوى في أكثر من سبعة أسابيع، إذ قفز المؤشر نيكي 2.38 بالمئة ليغلق عند 29188.17 نقطة، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.82 بالمئة إلى 1922.50 نقطة.

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وتسببت المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي في ظل استعدادات لاتخاذ تدابير جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في تراجع نيكي نحو أربعة بالمئة وانخفاض توبكس نحو 3.5 بالمئة على مدى اليومين الماضيين.

وقال ماساهيرو إيشيكاوا كبير إستراتيجي السوق لدى سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول “المستثمرون يشترون الأسهم إذ أصبحت الأسعار معقولة في اليومين الفائتين.

“إعلان حالة الطوارئ يقلق المستثمرين، لكن عدد الإصابات الجديدة قد ينخفض. ربما تكون السوق وضعت ذلك في الاعتبار اليوم”.

وتقدمت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ ربح سهم طوكيو إلكترون 4.58 بالمئة، وارتفع سهم أدفانتست 4.2 بالمئة وتقدم سهم شين-إيتسو كيميكال 3.45 بالمئة.

وربح سهم نيدك، المعروفة بصناعة المحركات الدقيقة المستخدمة في محركات الأقراص الصلبة لأجهزة الكمبيوتر، 4.49 بالمئة قبيل الإعلان عن أرباحها يوم الخميس. والشركة واحدة من أولى شركات التصنيع الكبيرة التي ستفصح عن توقعاتها في موسم الأرباح.

وتصدر نيدك قائمة الرابحين بين أكبر 30 سهما على المؤشر توبكس، وتلاه سهم كينيس كورب.

كما تقدمت أسهم شركات الشحن البحري، إذ ارتفع سهم كاواساكي كيسن 5.5 بالمئة وربح سهم ميتسوي أو.إس.كيه لاينز 3.81 بالمئة.

وتقدم 207 أسهم على المؤشر نيكي مقابل تراجع 13.