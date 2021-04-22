مطاحن ومخابز الإسكندرية تحقق 10.4 مليون جنيه أرباح في 9 أشهر

رنا ممدوح _ حققت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 10.366 مليون جنيه، خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 10.017 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وتراجعت الإيرادات وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، إلى 135.583 مليون جنيه بالفترة من بداية يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 141.691 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

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وصعد مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 25.546 مليون جنيه، مقابل 15.478 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وذكرت مطاحن ومخابز الإسكندرية أن ارتفاع صافي الربح خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي يرجع إلى قيام الشركة بشحن كمية 5460 طن دقيق 82% تعادل 6659 طن قمح مما أدى إلى زيادة الكميات المطحونة وذلك على الرغم من:

– انخفاض الحصص المنصرفة للمخابز.

– تأثيرات التوجيه الوزاري رقم 36 بتاريخ 8 أغسطس الماضي الخاص بتخفيض وزن الرغيف.

– ماتم صرفة كحافز لعملاء النخالة نظرا لتكدس النخالة وانخفاض مبيعاتها خلال الفترة.

-تحملت الفترة الحالية الزيادات في أسعار تكاليف مستلزمات الإنتاج من وقود وكهرباء ومياه وقطع غيار ومواد تعبئة وتغليف مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق مع ثبات ايراد تكلفة الطحن للطن.

– انخفاض عائد الفوائد البنكية.

– تأثر الفائض بنحو 950 ألف جنيه أرباح رأسمالية تمثل صافي قيمة بيع خط الصفيح التركي.