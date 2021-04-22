الأسهم الأوروبية تواصل مكاسبها بفضل أرباح إيجابية لنستله وفولفو

– تتحرك الأسهم الأوروبية صوب تسجيل مستويات قياسية مرتفعة يوم الخميس بعد أن هوت في وقت سابق من الأسبوع، إذ تحسنت المعنويات بفضل مجموعة من تقارير الأرباح القوية قبيل قرار البنك المركزي المصري الأوروبي بشأن السياسات.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي بعد أن تسببت مخاوف حيال موجة جديدة لكوفيد-19 في دفع الأسواق الأوروبية لأسوأ يوم في 2021 يوم الثلاثاء.

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وزاد سهم نستله 2.2 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن أقوى نمو فصلي للمبيعات في عشر سنوات، بدعم من الطلب على القهوة ومنتجات الألبان ومنتجات العناية بالحيوانات الأليفة.

وقفز سهم فولفو السويدية لصناعة الشاحنات 4.6 بالمئة إذ تفوقت أرباح الشركة الأساسية للربع الأول على توقعات السوق على خلفية ارتفاع الطلب.

ونزل سهم كريدي سويس 5.7 بالمئة بعد أن تكبد البنك خسارة قبل الضرائب بقيمة 757 مليون فرنك سويسري (825.97 مليون دولار) في الربع الأول، إذ محت الضربة الناتجة عن أزمة أركيجوس مكاسب من وفرة في التداولات.