إيرادات الصين المالية تقفز 24.2% خلال الربع الأول من 2021

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شينخوا _ ارتفعت إيرادات الصين المالية بنسبة 24.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2021، حسبما أظهرت نتائج بيانات رسمية أمس الأربعاء.
وتجاوزت الإيرادات المالية للبلاد 5.71 تريليون يوان (حوالي 878.07 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول من العام الجاري، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية.
ويمثل ذلك الرقم زيادة بنسبة 6.4 في المائة عن عام 2019، ما يجعل متوسط معدل النمو للربع الأول لعامي 2020 و2021 يعادل 3.2 في المائة، حسب الوزارة.
وخلال الفترة نفسها، بلغت الإيرادات الضريبية 4.87 تريليون يوان، بزيادة 24.8 في المائة على أساس سنوي.
وزادت إيرادات ضريبة القيمة المضافة، التي تمثل أكبر مصدر للإيرادات المالية في الصين، بنسبة 23.9 في المائة مقارنة بالعام السابق، في حين شهدت إيرادات ضريبة الدمغة زيادة بنسبة 69.3 في المائة.
وعلى وجه الخصوص، جمعت الحكومة المركزية والحكومات المحلية خلال الربع الأول 2.69 تريليون يوان و3.02 تريليون يوان من الإيرادات المالية على التوالي، لترتفع كلتاهما بنسبة أكثر من 20 في المائة على أساس سنوي.
كما أظهرت بيانات الأربعاء أن الإنفاق المالي في الصين ارتفع بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 5.87 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة.
وشهد الإنفاق المالي في مجالات تشمل العلوم والتكنولوجيا والتعليم ومدفوعات فوائد الديون زيادات كبيرة، وفقا للوزارة.
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